"Фейеноорд" включился в борьбу за трансферную цель ЦСКА

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"Фейеноорд" включился в борьбу за трансферную цель ЦСКА

На нападающего "Жилины" Роберта Боженика появился ещё один претендент, сообщает Rijnmond.

По информации источника, вслед за ЦСКА и "Гамбургом" на словака нацелился "Фейеноорд".

Роттердамский клуб действует очень быстро, уже получил согласие самого игрока и пока опережает конкурентов в этой трансферной гонке.

Рыночная стоимость Боженика оценивается в 1 миллион евро. В составе "Жилины" воспитанник клуба сыграл 58 матчей и забил 19 голов.

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