"Фейеноорд" выиграл Суперкубок Голландии

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"Фейеноорд" выиграл Суперкубок Голландии

"Фейеноорд" стал обладателем Суперкубка Голландии, обыграв в серии пенальти ПСВ. Для роттердамской команды это уже четвёртый подобный трофей в истории.

ПСВ - "Фейеноорд" - 0:0, по пенальти 5:6

Серия пенальти: Ван дер Хейден - 0:1, Перейро - 1:1, Бергёйс - 1:2, Хендрикс - 1:2 (незабитый), Венте - 1:3, Швааб - 2:3, Ларссон - 2:3 (незабитый), Де Йонг - 3:3, Вильена - 3:4, Лосано - 4:4, Мауро - 5:4, Ведронк - 5:5, Амрабат - 5:5 (незабитый), Анхелино - 5:5 (незабитый), Росарио - 5:5 (незабитый), Класси - 5:6.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 33 82
2 Аякс 34 79
3 АЗ 34 71
4 Фейеноорд 34 66
5 Утрехт 33 51
6 Витесс 33 48
7 Херенвен 34 46
8 АДО Ден Хааг 33 44
9 Зволле 34 44
10 Эксельсиор 34 40
11 Хераклес 33 39
12 Гронинген 33 37
13 Виллем II 33 36
14 ВВВ Венло 33 34
15 НАК Бреда 33 33
16 Рода ЮК 33 30
17 Спарта Роттердам 33 27
18 Твенте 33 23
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