"Фейеноорд" выиграл Суперкубок Голландии
"Фейеноорд" стал обладателем Суперкубка Голландии, обыграв в серии пенальти ПСВ. Для роттердамской команды это уже четвёртый подобный трофей в истории.
ПСВ - "Фейеноорд" - 0:0, по пенальти 5:6
Серия пенальти: Ван дер Хейден - 0:1, Перейро - 1:1, Бергёйс - 1:2, Хендрикс - 1:2 (незабитый), Венте - 1:3, Швааб - 2:3, Ларссон - 2:3 (незабитый), Де Йонг - 3:3, Вильена - 3:4, Лосано - 4:4, Мауро - 5:4, Ведронк - 5:5, Амрабат - 5:5 (незабитый), Анхелино - 5:5 (незабитый), Росарио - 5:5 (незабитый), Класси - 5:6.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|33
|82
|2
|Аякс
|34
|79
|3
|АЗ
|34
|71
|4
|Фейеноорд
|34
|66
|5
|Утрехт
|33
|51
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Херенвен
|34
|46
|8
|АДО Ден Хааг
|33
|44
|9
|Зволле
|34
|44
|10
|Эксельсиор
|34
|40
|11
|Хераклес
|33
|39
|12
|Гронинген
|33
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|ВВВ Венло
|33
|34
|15
|НАК Бреда
|33
|33
|16
|Рода ЮК
|33
|30
|17
|Спарта Роттердам
|33
|27
|18
|Твенте
|33
|23