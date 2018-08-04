"Фейеноорд" выиграл Суперкубок Голландии

"Фейеноорд" стал обладателем Суперкубка Голландии, обыграв в серии пенальти ПСВ. Для роттердамской команды это уже четвёртый подобный трофей в истории.

ПСВ - "Фейеноорд" - 0:0, по пенальти 5:6

Серия пенальти: Ван дер Хейден - 0:1, Перейро - 1:1, Бергёйс - 1:2, Хендрикс - 1:2 (незабитый), Венте - 1:3, Швааб - 2:3, Ларссон - 2:3 (незабитый), Де Йонг - 3:3, Вильена - 3:4, Лосано - 4:4, Мауро - 5:4, Ведронк - 5:5, Амрабат - 5:5 (незабитый), Анхелино - 5:5 (незабитый), Росарио - 5:5 (незабитый), Класси - 5:6.

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