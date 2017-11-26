"Фейеноорд" выиграл у "Гронингена" и другие результаты 13-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 13-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча, краткий обзор которых мы представляем Вашему вниманию.

"Венло" – "Виллем II" - 3:3

Голы: ван Крой, 7 - 1:0, ван Брюгген, 49 - 2:0, Огбече, 62 - 2:1, Леманс, 72 (пенальти) - 3:1, Огбече, 74 - 3:2, Огбече, 90 - 3:3.



"Гронинген" – "Фейеноорд" - 0:2

Голы: Триндаде, 49 - 0:1, Йоргенсен, 59 - 0:2.



"Хераклес" – "НАК Бреда" - 2:1

Голы: Тасенде, 14 - 0:1, Ниемейер, 15 - 1:1, Гладон, 23 - 2:1.



"Херенвен" – "Зволле" - 1:2

Голы: Влап, 13 - 1:0, Фрейре, 43 - 1:1, Саймак, 49 - 1:2.

Не пропустите: "АЗ Алкмар" не без труда обыграл "Твенте". | http://soccernews.ru