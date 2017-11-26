"Фейеноорд" выиграл у "Гронингена" и другие результаты 13-го тура чемпионата Голландии

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"Фейеноорд" выиграл у "Гронингена" и другие результаты 13-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 13-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча, краткий обзор которых мы представляем Вашему вниманию.

"Венло" – "Виллем II" - 3:3

Голы: ван Крой, 7 - 1:0, ван Брюгген, 49 - 2:0, Огбече, 62 - 2:1, Леманс, 72 (пенальти) - 3:1, Огбече, 74 - 3:2, Огбече, 90 - 3:3.


"Гронинген" – "Фейеноорд" - 0:2

Голы: Триндаде, 49 - 0:1, Йоргенсен, 59 - 0:2.


"Хераклес" – "НАК Бреда" - 2:1

Голы: Тасенде, 14 - 0:1, Ниемейер, 15 - 1:1, Гладон, 23 - 2:1.


"Херенвен" – "Зволле" - 1:2

Голы: Влап, 13 - 1:0, Фрейре, 43 - 1:1, Саймак, 49 - 1:2. 

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Команда М О
1 ПСВ 12 33
2 АЗ 13 28
3 Аякс 12 25
4 Зволле 12 22
5 Утрехт 12 20
6 Витесс 12 19
7 Фейеноорд 12 19
8 Херенвен 12 18
9 АДО Ден Хааг 12 17
10 Эксельсиор 12 17
11 Хераклес 12 15
12 ВВВ Венло 13 15
13 Гронинген 12 12
14 Спарта Роттердам 12 11
15 Виллем II 13 11
16 НАК Бреда 12 9
17 Твенте 13 9
18 Рода ЮК 12 7
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