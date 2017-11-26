"Фейеноорд" выиграл у "Гронингена" и другие результаты 13-го тура чемпионата Голландии
В субботу в рамках 13-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча, краткий обзор которых мы представляем Вашему вниманию.
"Венло" – "Виллем II" - 3:3
Голы: ван Крой, 7 - 1:0, ван Брюгген, 49 - 2:0, Огбече, 62 - 2:1, Леманс, 72 (пенальти) - 3:1, Огбече, 74 - 3:2, Огбече, 90 - 3:3.
"Гронинген" – "Фейеноорд" - 0:2
Голы: Триндаде, 49 - 0:1, Йоргенсен, 59 - 0:2.
"Хераклес" – "НАК Бреда" - 2:1
Голы: Тасенде, 14 - 0:1, Ниемейер, 15 - 1:1, Гладон, 23 - 2:1.
"Херенвен" – "Зволле" - 1:2
Голы: Влап, 13 - 1:0, Фрейре, 43 - 1:1, Саймак, 49 - 1:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|12
|33
|2
|АЗ
|13
|28
|3
|Аякс
|12
|25
|4
|Зволле
|12
|22
|5
|Утрехт
|12
|20
|6
|Витесс
|12
|19
|7
|Фейеноорд
|12
|19
|8
|Херенвен
|12
|18
|9
|АДО Ден Хааг
|12
|17
|10
|Эксельсиор
|12
|17
|11
|Хераклес
|12
|15
|12
|ВВВ Венло
|13
|15
|13
|Гронинген
|12
|12
|14
|Спарта Роттердам
|12
|11
|15
|Виллем II
|13
|11
|16
|НАК Бреда
|12
|9
|17
|Твенте
|13
|9
|18
|Рода ЮК
|12
|7