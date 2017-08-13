"Фейеноорд", "Зволле" и "Эксельсиор" побеждают в чемпионате Голландии

Завершились еще три матча первого тура чемпионата Голландии. Непростую победу над "Твенте" одержал чемпион страны "Фейеноорд". Также свои матчи выиграли "Зволле" и "Эксельсиор".

"Фейеноорд" - "Твенте" - 2:1 (1:1)

Голы: Йоргенсен, 23 - 1:0, Йенсен, 38 - 1:1, Бергейс, 61 - 2:1

"Виллем II" - "Эксельсиор" - 1:2 (0:1)

Голы: Велленройтер, 29 (автогол) - 0:1, Эль-Аззузи, 52 - 0:2, Сол, 65 - 1:2

"Зволле" - "Рода" - 4:2 (1:1)

Голы: Густафсон, 22 - 0:1, Марселлис, 45 - 1:1, Ауссар, 53 (автогол) - 2:1, Густафсон, 62 (с пенальти) - 2:2, Саймак, 66 - 3:2, ван Полен, 74 - 4:2

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