"Фейеноорд", "Зволле" и "Эксельсиор" побеждают в чемпионате Голландии

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"Фейеноорд", "Зволле" и "Эксельсиор" побеждают в чемпионате Голландии

Завершились еще три матча первого тура чемпионата Голландии. Непростую победу над "Твенте" одержал чемпион страны "Фейеноорд". Также свои матчи выиграли "Зволле" и "Эксельсиор".

"Фейеноорд" - "Твенте" - 2:1 (1:1)
Голы: Йоргенсен, 23 - 1:0, Йенсен, 38 - 1:1, Бергейс, 61 - 2:1

"Виллем II" - "Эксельсиор" - 1:2 (0:1)
Голы: Велленройтер, 29 (автогол) - 0:1, Эль-Аззузи, 52 - 0:2, Сол, 65 - 1:2

"Зволле" - "Рода" - 4:2 (1:1)
Голы: Густафсон, 22 - 0:1, Марселлис, 45 - 1:1, Ауссар, 53 (автогол) - 2:1, Густафсон, 62 (с пенальти) - 2:2, Саймак, 66 - 3:2, ван Полен, 74 - 4:2

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фейеноорд 33 79
2 Аякс 33 78
3 ПСВ 34 76
4 Утрехт 33 59
5 АЗ 33 49
6 Витесс 33 48
7 Твенте 34 45
8 Херенвен 33 43
9 Хераклес 33 43
10 Гронинген 34 43
11 АДО Ден Хааг 34 38
12 Эксельсиор 34 37
13 Виллем II 33 36
14 Зволле 34 35
15 Спарта Роттердам 34 34
16 Рода ЮК 33 33
17 НЕК 33 31
18 Гоу Эхед Иглз 34 23
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