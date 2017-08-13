"Фейеноорд", "Зволле" и "Эксельсиор" побеждают в чемпионате Голландии
Завершились еще три матча первого тура чемпионата Голландии. Непростую победу над "Твенте" одержал чемпион страны "Фейеноорд". Также свои матчи выиграли "Зволле" и "Эксельсиор".
"Фейеноорд" - "Твенте" - 2:1 (1:1)
Голы: Йоргенсен, 23 - 1:0, Йенсен, 38 - 1:1, Бергейс, 61 - 2:1
"Виллем II" - "Эксельсиор" - 1:2 (0:1)
Голы: Велленройтер, 29 (автогол) - 0:1, Эль-Аззузи, 52 - 0:2, Сол, 65 - 1:2
"Зволле" - "Рода" - 4:2 (1:1)
Голы: Густафсон, 22 - 0:1, Марселлис, 45 - 1:1, Ауссар, 53 (автогол) - 2:1, Густафсон, 62 (с пенальти) - 2:2, Саймак, 66 - 3:2, ван Полен, 74 - 4:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|33
|79
|2
|Аякс
|33
|78
|3
|ПСВ
|34
|76
|4
|Утрехт
|33
|59
|5
|АЗ
|33
|49
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Твенте
|34
|45
|8
|Херенвен
|33
|43
|9
|Хераклес
|33
|43
|10
|Гронинген
|34
|43
|11
|АДО Ден Хааг
|34
|38
|12
|Эксельсиор
|34
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|Зволле
|34
|35
|15
|Спарта Роттердам
|34
|34
|16
|Рода ЮК
|33
|33
|17
|НЕК
|33
|31
|18
|Гоу Эхед Иглз
|34
|23