Фэйл дня от вратаря "Майнца"

Голкипер "Майнца" Робин Центнер попал в курьёзную ситуацию во время матча 11-го тура Бундеслиги против менхенгладбахской "Боруссии".

Страж ворот "карнавальников" не заметил, как мяч прокатился мимо него, после чего махнул ногой, ударив по воздуху. Стоит отметить, что в итоге Центнеру всё-таки удалось спасти свои ворота.

Видео: Вратарь "Майнца" играет в свой футбол

Напомним, что матч завершился ничьей 1:1. | http://soccernews.ru