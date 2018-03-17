"Фейренсе" – "Бенфика" - 0:2 (обзор)

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"Фейренсе" – "Бенфика" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 27-го тура чемпионата Португалии между "Фейренсе" и "Бенфикой".

Не пропустите: "Бенфика" сильнее "Фейренсе" и другие результаты 27-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

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4 Брага 26 58
5 Рио Аве 26 40
6 Маритиму 27 39
7 Дешпортиво Чавес 26 36
8 Боавишта 27 36
9 Портимоненсе 27 31
10 Витория Гимарайнш 26 30
11 КД Тондела 27 29
12 Белененсиш 26 29
13 Дешпортиво Авеш 26 25
14 Пасуш де Феррейра 27 25
15 Витория Сетубал 27 25
16 Фейренсе 27 23
17 Морейренсе ФК 26 22
18 Эшторил 27 22
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