"Фейренсе" на своём поле одолел "Пасуш де Феррейру"
В рамках третьего тура чемпионата Португалии "Фейренсе" дома выиграл у "Пасуш де Феррейры" со счётом 2:1.
"Фейренсе" – "Пасуш де Феррейра" - 2:1
Голы: Велтон, 14 - 0:1, Этебо, 32 - 1:1, Тиагу Силва, 90 (пенальти) - 2:1.
"Фейренсе": Секко, Бабанку, Бруно Насименто, Флавио, Альсена, Луиш Аурелиу (Машаду, 81), Криш, Этебо, Тиагу Силва, Барже (Какуба, 38), Валенсия (Луис Энрике, 67).
"Пасуш де Феррейра": Фелгейраш, Марку Байшинью, Филипе Феррейра (Мигел Виейра, 31), Бруно Араужо, Рикарду, Вашку Роша, Леау, Педринью, Мабил (Диего Медейрос, 76), Велтон, Бруну Морейра (Жиан Мартинс, 69).
Не пропустите: "Порту" разгромил "Морейренсе" благодаря хет-трику Абубакара. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Играя второй тайм в меньшинстве, "Манчестер Сити" вырывает ничью в матче с "Эвертоном"
-
Чемпион начинает с уверенной победы: "Реал" громит "Депортиво"
-
ПСЖ громит дома "Тулузу" в заключительном матче тура
-
"Милан" разгромил "Кротоне" в стартовом туре Серии А
-
"Барселона" стартовала в Ла Лиге с победы над "Бетисом"
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" борются за Сессеньона
-
Куман: "Манчестер Сити" доминировал в матче и хорошо использовал контратаки"
-
"Малага" – "Эйбар" - 0:1 (обзор)
-
Гвардиола: "Манчестер Сити" потерял два очка"
-
"Барселона" прекратила попытки приобрести Коутиньо
-
"Малага" дома проиграла "Эйбару"
-
Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ
-
"Милан" завершил работу на трансферном рынке
-
"Челси" по-прежнему претендует на ван Дейка
-
Опубликован официальный трейлер симулятора FIFA 18
-
"Аякс" продлил контракт с де Лигтом
-
"Рома" теряет Бруно Переса
-
"Манчестер Сити" - "Эвертон" - 1:1 (обзор)
-
"Коньяспор" – "Генчлербирлиги" - 3:0 (обзор)
-
"Фейренсе" на своём поле одолел "Пасуш де Феррейру"
-
Играя второй тайм в меньшинстве, "Манчестер Сити" вырывает ничью в матче с "Эвертоном"
-
"Реал" намерен обжаловать удаление Рамоса
-
"Коньяспор" в родных стенах разгромил "Генчлербирлиги"
-
Червиченко: "Кресло под Каррерой очень сильно качается"
-
Слуцкий нацелился на форварда "Уотфорда"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|82
|2
|Порту
|34
|76
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|70
|4
|Витория Гимарайнш
|34
|62
|5
|Брага
|34
|54
|6
|Маритиму
|34
|50
|7
|Рио Аве
|34
|49
|8
|Фейренсе
|34
|48
|9
|Боавишта
|34
|43
|10
|Эшторил
|34
|38
|11
|Дешпортиво Чавес
|34
|38
|12
|Витория Сетубал
|34
|38
|13
|Пасуш де Феррейра
|34
|36
|14
|Белененсиш
|34
|36
|15
|Морейренсе ФК
|34
|33
|16
|КД Тондела
|34
|32
|17
|ФК Арука
|34
|32
|18
|Насьонал
|34
|21