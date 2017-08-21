"Фейренсе" на своём поле одолел "Пасуш де Феррейру"

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"Фейренсе" на своём поле одолел "Пасуш де Феррейру"

В рамках третьего тура чемпионата Португалии "Фейренсе" дома выиграл у "Пасуш де Феррейры" со счётом 2:1.

"Фейренсе" – "Пасуш де Феррейра" - 2:1

Голы: Велтон, 14 - 0:1, Этебо, 32 - 1:1, Тиагу Силва, 90 (пенальти) - 2:1.

"Фейренсе": Секко, Бабанку, Бруно Насименто, Флавио, Альсена, Луиш Аурелиу (Машаду, 81), Криш, Этебо, Тиагу Силва, Барже (Какуба, 38), Валенсия (Луис Энрике, 67).
 
"Пасуш де Феррейра": Фелгейраш, Марку Байшинью, Филипе Феррейра (Мигел Виейра, 31), Бруно Араужо, Рикарду, Вашку Роша, Леау, Педринью, Мабил (Диего Медейрос, 76), Велтон, Бруну Морейра (Жиан Мартинс, 69).

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