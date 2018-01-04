"Фейренсе" - "Порту" - 1:2 (обзор)

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"Фейренсе" - "Порту" - 1:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 16-го тура Лиги Португезе, в котором "Порту" одержал непростую выездную победу над "Фейренсе".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Порту 15 39
2 Спортинг Лиссабон 15 39
3 Бенфика 15 36
4 Брага 15 31
5 Маритиму 15 27
6 Рио Аве 15 24
7 Витория Гимарайнш 15 23
8 Боавишта 15 20
9 Дешпортиво Чавес 15 19
10 Белененсиш 15 17
11 Портимоненсе 15 16
12 КД Тондела 15 15
13 Фейренсе 15 14
14 Дешпортиво Авеш 15 13
15 Пасуш де Феррейра 15 13
16 Морейренсе ФК 15 11
17 Эшторил 15 11
18 Витория Сетубал 15 10
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