"Фейренсе" сильнее "Чавеса", "Бенфика" не сумела обыграть "Риу Аве"

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"Фейренсе" сильнее "Чавеса", "Бенфика" не сумела обыграть "Риу Аве"

В рамках четвёртого тура чемпионата Португалии состоялись ещё два матча. Выделим поединок между "Риу Аве" и "Бенфикой", который неожиданно завершился ничьей.

"Чавес" – "Фейренсе" - 0:2

Голы: Флавио, 26 - 0:1, Тиагу Силва, 86 - 0:2.


"Риу Аве" – "Бенфика" - 1:1

Голы: Лопес, 61 (автогол) - 1:0, Жонас, 67 (пенальти) - 1:1.

"Бенфика": Бруну Варела, Андре Алмейда, Луизао, Жардел (Лопес, 15), Элизеу, Рафа Силва (Хименес, 79), Аугусто, Пицци, Серви (Живкович, 62), Жонас, Сеферович.

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