Холанд назвал своих кумиров

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд назвал своих главных кумиров.

"Не могу выбрать только одного, поэтому назову двух. Это Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович", - приводит слова игрока твиттер "Боруссии".

"Боруссия" приобрела Холанда минувшей зимой за 20 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусами.

За это время он провел 11 матчей, в которых забил 12 голов и отдал два ассиста.

Читайте также: Райола сорвал трансфер Холанда в "Реал". | http://soccernews.ru