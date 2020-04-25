Холанд назвал своих кумиров

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Холанд назвал своих кумиров

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд назвал своих главных кумиров.

"Не могу выбрать только одного, поэтому назову двух. Это Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович", - приводит слова игрока твиттер "Боруссии".

"Боруссия" приобрела Холанда минувшей зимой за 20 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусами.

За это время он провел 11 матчей, в которых забил 12 голов и отдал два ассиста.

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