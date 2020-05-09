"Манчестер Сити" интересен защитник ПСЖ

"Манчестер Сити" намерен подписать защитника ПСЖ Нианзу Куасси.

Как сообщает SoccerLink, представители "горожан" уже провели предварительные переговоры с агентами футболиста. Трансфер игрока может состояться грядущим летом.

Контракт Куасси с ПСЖ истекает летом 2020. Его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Куасси три гола и три ассиста в 15 матчах.

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