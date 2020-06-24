В чемпионате Нидерландов разрешат пускать зрителей, однако им будет запрещено петь

Теги эредивизикоронавирус

В чемпионате Нидерландов разрешат пускать зрителей, однако им будет запрещено петь

В чемпионате Нидерландов с 1 сентября разрешат пускать болельщиков на стадионы.

Как сообщает De Telegraaf, клубы двух высших национальных дивизионов, вероятно, смогут заполнять трибуны на 30 процентов. При этом зрителям придется соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра не только внутри стадионов, но и при входе и выходе. Также болельщикам запретят петь, чтобы не повышать риск распространения коронавируса.

Новый сезон Эредивизи должен начаться 11 сентября. Напомним, что этот сезон был досрочно завершен в апреле без победителя.

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