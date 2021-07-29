Руни высказался о скандале с обнаженными женщинами

Фото инстаграм Уэйна Руни

Наставник "Дерби Каунти" Уэйн Руни прокомментировал свои фото с обнаженными женщинами.

"Это была моя ошибка. Я поехал на частную вечеринку с двумя друзьями. Я бы хотел попросить прощения у своей семьи, у клуба за изображения, циркулирующие в СМИ, и оставить этот этап позади.

Я благодарен "Дерби" за возможность вернуть клуб на тот уровень, который он заслуживает, и сделаю для этого все возможное", - приводит слова Руни Sky Sports.

Руни возглавляет "Дерби" с ноября 2020 года. Он помог клубу избежать вылета из Чемпионшипа.

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