Руни высказался о скандале с обнаженными женщинами

Теги дерби каунтиуэйн руни

Руни высказался о скандале с обнаженными женщинами Фото инстаграм Уэйна Руни

Наставник "Дерби Каунти" Уэйн Руни прокомментировал свои фото с обнаженными женщинами.

"Это была моя ошибка. Я поехал на частную вечеринку с двумя друзьями. Я бы хотел попросить прощения у своей семьи, у клуба за изображения, циркулирующие в СМИ, и оставить этот этап позади.

Я благодарен "Дерби" за возможность вернуть клуб на тот уровень, который он заслуживает, и сделаю для этого все возможное", - приводит слова Руни Sky Sports.

Руни возглавляет "Дерби" с ноября 2020 года. Он помог клубу избежать вылета из Чемпионшипа.

Читайте также: Руни попал в скандал с обнаженными женщинами. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 28 июля

Главные новости дня: 28 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов