Пиняев: "Мой возраст должен давить не на меня, а на российский футбол"

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Пиняев: "Мой возраст должен давить не на меня, а на российский футбол" Фото: инстаграм Сергея Пиняева

16-летний хавбек "Крыльев Советов" Сергей Пиняев продолжает высказываться о своем дебюте в РПЛ в игре против "Спартака" (0:1).

"Ничего особого не испытывал. Просто хотелось принести пользу команде, чтобы она выиграла. Все идет постепенно: сначала была ЮФЛ, потом ФНЛ. Слава богу, что все идет вверх по уровню. Счастлив, что получилось дебютировать, особенно с таким соперником, как "Спартак".

Давит ли на меня, что я дебютировал в 16 лет? На меня мой возраст точно не должен давить. Это на российский футбол он должен давить. Например, в Испании люди дебютировали в 15 лет. Это не мои интересы. Моя задача - развиваться. Вкладывать в себя, в команду, чтобы она побеждала и набирала очки в каждой игре", - приводит слова Пиняева сайт клуба.

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