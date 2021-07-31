Пиняев: "Мой возраст должен давить не на меня, а на российский футбол"
Фото: инстаграм Сергея Пиняева
16-летний хавбек "Крыльев Советов" Сергей Пиняев продолжает высказываться о своем дебюте в РПЛ в игре против "Спартака" (0:1).
"Ничего особого не испытывал. Просто хотелось принести пользу команде, чтобы она выиграла. Все идет постепенно: сначала была ЮФЛ, потом ФНЛ. Слава богу, что все идет вверх по уровню. Счастлив, что получилось дебютировать, особенно с таким соперником, как "Спартак".
Давит ли на меня, что я дебютировал в 16 лет? На меня мой возраст точно не должен давить. Это на российский футбол он должен давить. Например, в Испании люди дебютировали в 15 лет. Это не мои интересы. Моя задача - развиваться. Вкладывать в себя, в команду, чтобы она побеждала и набирала очки в каждой игре", - приводит слова Пиняева сайт клуба.
Читайте также: "Спартак" одолел "Крылья Советов", "Рубин" разгромил "Арсенал". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Погба может продлить контракт с "Манчестер Юнайтед"
-
Конте не может тренировать в Италии до конца сезона
-
"Бенфика" завершает трансфер игрока сборной Украины
-
"Эшторил" может отказаться от трансфера Зозули из-за позиции фанатов
-
Фетисов покинет "Спартак"
-
"Ювентус" близок к подписанию 19-летнего бразильца
-
У "Барселоны" нет предложений по Брейтуэйту
-
Пиняев: "Мой возраст должен давить не на меня, а на российский футбол"
-
"Лион" сделал предложение по трансферу Онаны
-
Главные новости дня: 30 июля
-
Подписание контракта Варана с "Манчестер Юнайтед" пройдет на следующей неделе
-
Пиняев высказался о своем дебюте в РПЛ
-
"Тоттенхэм" готовит новое предложение по Ромеро
-
ЦСКА близок к подписанию Антона Миранчука
-
Крыховяк выбирает между двумя клубами
-
"Зенит" интересуется Антоном Миранчуком
-
"Зенит" возобновил интерес к Баринову
-
Стало известно, сколько зрителей смогут посетить матч за Суперкубок УЕФА
-
Врач сборной России Безуглов: "Карпин разрешил работать в ЦСКА"
-
Моуринью назвал свои любимые блюда итальянской кухни