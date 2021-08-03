Матч "Монако" и "Спарты" прерывался из-за расизма болельщиков в адрес игрока монегасков

Фото: твиттер "Монако"

Полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени подвергся расистским оскорблениям в матче 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов против пражской "Спарты".

Как сообщает RMC Sport, после забитого гола Тчуамени футболисты "Монако" сообщили арбитру, что слышали со стороны болельщиков обезьянье уханье в адрес игрока.

Из-за инцидента судья Майкл Оливер приостановил матч, а диктор стадиона попросил болельщиков на стадионе в Праге прекратить оскорблять Тчуамени.

Игроки "Монако" собирались уйти в раздевалку, однако игра была возобновлена.

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