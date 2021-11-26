"Рома" разгромила "Зарю" в Лиге конференций

Фото: твиттер "Ромы"

В рамках 5-го тура групповой стадии Лиги конференций "Рома" уверенно разобралась с "Зарей".

"Рома" идет в группе на втором месте, отставая от лидирующего "Буде-Глимт" на одно очко. "Заря" лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

"Рома" Италия - "Заря" Украина 4:0

Голы: Карлес Перес, 15 - 1:0, Дзаньоло, 33 - 2:0, Абрахам, 46 - 3:0, Абрахам, 75 - 4:0

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг (Рожер, 70), Манчини, Кумбула, Мхитарян (Миссори, 79), Верету, Дзаньоло (Шомуродов, 70), Абрахам (Майораль, 76), Карлес Перес, Эль-Шаарави (Залевски, 70).

"Заря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Леовижилдо (Снурницын, 71), Булеца (Кристиан, 83), Цвек, Громов (Назарина, 46), Сайядманеш (Овусу-Фримпонг, 83), Кабаев, Захеди (Гладкий, 46).

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