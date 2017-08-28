ФФУ: "Киевскому "Динамо" будет засчитано техническое поражение за неявку на матч с "Мариуполем"
Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что киевское "Динамо" не избежит наказания за неявку на матч 7-го тура чемпионата Украины с "Мариуполем".
"Еще в самый первый день, когда этот вопрос надуманно был поднят в украинском футболе, я сказал, что лично приеду проверить Мариуполь. Еще раз убедился, что это красивый и чистый город. Дорога от Запорожья через Бердянск была прекрасной, светлой. Даже никаких намеков на провокации.
В Киеве прямо возле стадиона "Динамо" на Грушевского был теракт, где пострадали люди. Я даже не знаю, где сейчас безопаснее. Может, "Динамо" надо предложить все игры проводить в Мариуполе, где сейчас безопаснее, чем в Киеве.
Я был готовы сопровождать автобус "Динамо", но мы видим, что он даже не выехал с территории базы клуба, наверное, этого не было в планах. Вся история высосана из пальца, она не красит украинский футбол.
Надо выяснять сильнейшего на поле, а не переводить все в ультиматумы. Не должно быть элитных клубов, для которых делаются исключения. У нас все команды в чемпионате равны.
Мариупольские болельщики сегодня освистывали поступок руководства "Динамо". А нашим ветеранам – аплодируют.
Что ждет "Динамо"? Все должно быть по закону, он един для всех. Не хотелось, чтобы эти решения были техническими, все должно решаться на поле. Но закон есть закон, перед ним все равны. Каст избранных у нас не будет. КДК примет решение. По всем канонам это техническое поражение", – сказал Павелко в эфире телеканала "Футбол 1".
Напомним, что президент "Динамо" Игорь Суркис отказался везти команду в Мариуполь по соображениям безопасности.
Не пропустите: Суркис: "Мы готовы ехать туда, куда нам скажут, но безопасность должна быть для болельщиков, команды и сотрудников клуба". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|7
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|Динамо Киев
|6
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|Ворскла
|7
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|Олимпик Донецк
|7
|12
|5
|Верес Ровно
|7
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|6
|Мариуполь
|6
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|7
|Заря Луганск
|7
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|Звезда Кропивницкий
|7
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|9
|Сталь Каменское
|7
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|10
|Карпаты Львов
|7
|6
|11
|Александрия
|7
|4
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|Черноморец Одесса
|7
|1