ФФУ засчитает киевскому "Динамо" техническое поражение за неявку на матч с "Мариуполем"

Федерация футбола Украины (ФФУ) завтра вынесет решение по поводу скандального матча чемпионата Украины между "Мариуполем" и киевским "Динамо".

Ожидается, что ФФУ засчитает киевлянам техническое поражение за неявку на матч.

Напомним, что "Динамо" не прибыло на этот матч, сославшись на то, что Мариуполь находится слишком близко к зоне боевых действий.

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