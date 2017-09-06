ФФУ засчитает киевскому "Динамо" техническое поражение за неявку на матч с "Мариуполем"
Федерация футбола Украины (ФФУ) завтра вынесет решение по поводу скандального матча чемпионата Украины между "Мариуполем" и киевским "Динамо".
Ожидается, что ФФУ засчитает киевлянам техническое поражение за неявку на матч.
Напомним, что "Динамо" не прибыло на этот матч, сославшись на то, что Мариуполь находится слишком близко к зоне боевых действий.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|7
|18
|2
|Динамо Киев
|6
|16
|3
|Ворскла
|7
|16
|4
|Олимпик Донецк
|7
|12
|5
|Верес Ровно
|7
|9
|6
|Мариуполь
|6
|8
|7
|Заря Луганск
|7
|8
|8
|Звезда Кропивницкий
|7
|8
|9
|Сталь Каменское
|7
|6
|10
|Карпаты Львов
|7
|6
|11
|Александрия
|7
|4
|12
|Черноморец Одесса
|7
|1