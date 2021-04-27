Фиаско "Атлетико", осечка "Реала" и триумф "Барселоны": все результаты 32-го тура Ла Лиги
Фото: Твиттер @LaLiga
Подошел к концу 32-й тур испанской Ла Лиги. Чем ближе конец чемпионата, тем жарче становится борьба за чемпионство. Как видно из результатов, не все лидеры справляются с тяжестью ответственности. "Атлетико" не просто растерял все свое преимущество, но и после поражения от "Атлетика" 1:2, находится в проигрышной позиции. "Реал" не смог воспользоваться осечкой конкурента и довольствовался ничьей 0:0 в матче с "Бетисом". А вот "Барселона" на выезде победила "Вильярреал" и по потерянным очкам уже возглавляет турнирную таблицу. "Севилья" победила дома "Гранаду" 2:1 и стала четвертым клубом от Испании, который будет участвовать в Лиге Чемпионов в новом сезоне. "Валенсия" россиянина Дениса Черышева не смогла дома победить "Алавес" 1:1 и продолжила серию без побед до 5 матчей. Представляем все результаты 32-го тура Ла Лиги.
Результаты матчей:
"Эльче" - "Леванте" - 1:0
"Вальядолид" - "Кадис" - 1:1
"Валенсия" - "Алавес" - 1:1
"Реал" - "Бетис" - 0:0
"Уэска" - "Хетафе" - 0:2
"Вильярреал" - "Барселона" - 1:2
"Сельта" - "Осасуна" - 2:1
"Севилья" - "Гранада" - 2:1
"Атлетик" - "Атлетико" - 2:1
"Эйбар" - "Реал Сосьедад" - 0:1
Турнирная таблица: "Атлетико" (73), "Реал" (71), "Барселона" (71), "Севилья" (70), "Реал Сосьедад" (53), "Бетис" (50), "Вильярреал" (49), "Гранада" (42), "Сельта" (41), "Атлетик" (41), "Осасуна" (40), "Леванте" (38), "Кадис" (37), "Валенсия" (36), "Хетафе" (34), "Алавес" (31), "Эльче" (30), "Вальядолид" (29), "Уэска" (27), "Эйбар" (23).
Фото: Твиттер @LaLiga
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14