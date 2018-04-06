Фиаско ЦСКА, фестиваль голов в Риме и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы

Редакция SoccerNews подводит итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.

"Пушкари" расстреляли армейцев

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы московский ЦСКА навестил лондонский "Арсенал". Естественно, российский клуб считался аутсайдером пары и главной задачей, которая ставилась армейцам перед выездом в Лондон, было показать себя с наилучшей стороны и протащить интригу в ответный матч через неделю. К сожалению, второго сделать не удалось. Все решилось уже в первом тайме: "канониры" забили четыре гола и фактически вышли в полуфинал.

Главной ошибкой ЦСКА в этой игре было то, что команда Виктора Гончаренко с первых же минут поединка ввязалась играть с "Арсеналом" в открытый футбол, за что серьезно поплатились. Пропустив первыми, москвичи очень быстро отыгрались благодаря фантастически красивому голу Александра Головина со штрафного.

Как оказалось чуть позже, именно тот факт, что "красно-синие" быстро сравняли счет и сыграл против них. Неожиданно получив оплеуху, "пушкари" полетели шашки наголо, и не самая надежная оборона армейцев дала трещину. Очень плохой матч провел Георгий Щенников, который раз за разом не успевал возвращаться в оборону, а на экваторе первого тайма именно он привез пенальти, подкатившись под Озила, который легко реализовал Ляказетт.

Также не лучшая встреча была и для бессменной тройки центральных защитник в лице братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. Они не успевали за мобильными игроками атаки "Арсенала", ошибались при создании искусственного офсайда, как в случае со вторым голом Аарон Рэмзи. А уже на 35-й минуте счет разгромным сделал Ляказетт, беспрепятственно пробив точно в нижний угол ворот Акинфеева. На второй тайм подопечные Венгера вышли максимально расслабленными и получали удовольствие. Благо, не забили больше, хотя имели для этого множество моментов.

ЦСКА своей смелой игрой поставил себя в трудное положение. Теперь для того, чтобы пройти дальше, ребятам Гончаренко в московском матче необходимо побеждать, как минимум, с разницей в три мяча. А это, к сожалению, очень много, даже несмотря на далеко не идеальную игру "Арсенала".

"Атлетико" одной ногой в полуфинале

"Атлетико" по праву называют главным претендентом и фаворитом на победу в текущем розыгрыше Лиги Европы. Без сомнений, уровень "матрасников" – плей-офф Лиги Чемпионов и то, что мадридцы вынуждены сражаться в турнире, где они выше всех соперников на голову – следствие необъяснимого провала группового этапа (привет "Карабаху"). Подопечные Диего Симеоне с запасом вынесли "Копенгаген" и московский "Локомотив" в двух предыдущих раундах, а на стадии 1/4 финала в качестве жертвы мадридцам достался "Спортинг". "Атлетико" уже на 22-й секунде матча дал понять, кто хозяин положения, открыв счет усилиями Коке. К перерыву мадридский клуб удвоил преимущество: грубой ошибкой защитника лиссабонцев воспользовался Гризманн и выбежав на свидание с голкипером хладнокровно того переиграл. Во втором тайме команда Симеоне в присущей себе манере действовала грамотно и на удержание, не позволив сопернику забить гол на выезде.

Конечно, у "Спортинга" не такая уж плачевная ситуация перед ответным поединком и отыграть два гола теоретически возможно, но сдается, что не этой команде и не в этом случае.

Фестиваль голов в Риме

"Лацио" в нынешнем сезоне просто заставляет в себя влюбиться. Просматривая практически любой матч с участием этой команды, можно быть уверенным в том, что будет много забитых голов. Не подвели римляне и в этот раз. Красочный поединок на "Стадио Олимпико" завершился победой хозяев со счетом 4:2. В соперники "орлятам" досталась темная лошадка текущего розыгрыша плей-офф "Зальцбург". Австрийцы до сих пор не проигрывали. В 1/16 финала они оставили за бортом турнира "Реал Сосьедад", а в предыдущем раунде достаточно уверенно разобрались с дортмундской "Боруссией". Для подопечных Симоне Индзаги поединок складывался крайне непросто. На быстрый гол Лулича "быки" еще до перерыва ответили реализованным пенальти Беришой, а точный выстрел Пароло в дебюте второго тайма покрыл Минамино, отличившись на 71-й минуте. Два гола на выезде – это весомая заявка на выход в следующий раунд и осознав это, "Лацио" тут же пошел ва-банк и в течение всего двух минут склонил чашу весов в свою пользу. За дело взялись лидеры атак римлян Фелипе Андерсон и Чиро Иммобиле.

Несмотря на победу "орлят" в два мяча в этой паре по-прежнему ничего не ясно. В Зальцбурге итальянской команде будет очень непросто, хотя, конечно, в большей степени хозяевами положения являются именно они, а не австрийцы.

Минимальная победа "быков"

"РБ Лейпциг" - "Марсель", пожалуй, является самой равной парой на этой стадии Лиги Европы. Кого из них ждать в полуфинале никто не знал наверняка до их первого матча, и теперь уже не знает после него. "Быки" одержали минимальную победу благодаря голу Тимо Вернера под занавес первого тайма. Немецкий клуб сыграл максимально осторожно, больше подумывая о том, как бы не пропустить, чем забить более одного мяча. В любом случае ответный поединок во Франции будет очень напряженным и интересным, ведь "Марсель" на "Велодроме" за весь текущий сезон во всех соревнованиях проиграл всего дважды. Но в то же время, "Лейпциг" знает, как добывать нужный результат на выезде в плей-офф Лиги Европы – ранее команда Ральфа Хазенхюттля удачно съездили в Неаполь и Санкт-Петербург.

Символическая сборная

Вратарь: Петер Гулачи ("РБ Лейпциг")

Защита: Эктор Бельерин ("Арсенал"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Диего Годин ("Атлетико"), Хуанфран ("Атлетико")

Полузащита: Лукас Лейва ("Лацио"), Аарон Рэмзи ("Арсенал"), Сенад Лулич ("Лацио"), Месут Озил ("Арсенал")

Нападение: Антуан Гризманн ("Атлетико"), Александр Ляказетт ("Арсенал")

Богдан Архипенко

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