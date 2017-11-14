Фиаско Италии: никого не жалко, кроме Буффона

В 1958 году Чемпионат Мира принимала Швеция, а сборной Италии на нём не было – "Скуадра" не смогла пройти отбор и осталась за бортом турнира. 59 лет спустя скандинавы лично поспособствовали тому, чтобы итальянцы наблюдали за главным турниром планеты в роли зрителей. "Это фиаско, фрателло!" – эта фраза напрашивалась, глядя на слёзы Джанлуиджи Буффона, который, пожалуй, меньше всех заслужил такого позора.

Джиджи мужественно пережил поражение в финале Лиги Чемпионов, но он явно не был готов к тому, что попрощается со сборной ещё до старта Кубка Мира. Буффон наверняка мечтал уйти по-настоящему красиво, теперь же такой шанс у него есть только в футболке "Ювентуса", который хоть и не впечатляет на старте сезона, но входит в список претендентов на "ушастого". При этом даже пролёт мимо Чемпионата Мира, никоим образом не ударит по имиджу Буффона, а лишь придаст трагичности. Джанлуиджи – легенда.

Можно долго и дотошно разбирать причины неудачи сборной Италии, рассуждая о слабом поколении игроков, проблемах Серии А и даже о Гвардиоле чей стиль, по мнению Джорджо Кьеллини, уничтожил целое поколение итальянских защитников. Это отдельная тема для полноценного материала. А пока же можно констатировать очевидный факт – с теми же футболистами, имея практически те же субъективные и объективные проблемы, "Скуадра Адзурра" была в разы сильнее, когда у руля стоял Антонио Конте.

Выходя на матч против Швеции, итальянцы знали только то, как надо петь гимн. А вот что делать, когда прозвучит стартовый свисток – нет. Тактически неграмотная "Скуадра" – это нонсенс. Это нечто совершенно бесполезное, как безалкогольное пиво или резиновая женщина. Джам Пьеро Вентура продемонстрировал нам много диковинок, включая играющую в "бей-беги" Италию, которая сбивается на банальный навал и тупо вешает с фланга, а также полирующего скамейку Лоренцо Инсинье. Вингер "Наполи" в противостоянии со шведами провёл на поле 15 минут, а в ответной игре не вышел вовсе, что привело в гнев Даниэле Де Росси.

Чемпион мира 2006 года чуть не пустился в драку, когда в концовке матча к нему подошёл ассистент главного тренера и дал команду идти разминаться. Де Росси вскипел и устроил скандал на скамейке, резонно недоумевая от происходящего и требуя выпустить игрока в атаку. "Нам не нужна ничья, нам нужна победа", – орал Даниэле, а рядом сидел тот самый Инсинье, в итоге так и не получивший шанса.

Эпизод с участием Де Росси – яркое олицетворение атмосферы внутри итальянской команды. Вентура не смог создать настоящий коллектив, иначе даже такой горячий парень как Даниэле не перечил бы ни ему, ни ассистенту. При этом нельзя сказать, что футболисты не бились за Италию: у них мало что получалось, но они отдавали себя. Другое дело, что шведы сражались ещё храбрее, а ничего кроме борьбы итальянцы предложить не смогли.

Игорь Павелко | soccernews.ru

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