Фиаско "Локомотива" и спасение "Зенита": итоги 4-го тура и символическая сборная Лиги Европы

Редакция SoccerNews подводит главные итоги четвертого тура группового раунда Лиги Европы сезона 2017/2018.

Кокорин выводит "Зенит" в еврокубковую весну

Безусловно, болезненное поражение от "Локомотива" в центральном поединке первого круга чемпионата Россиb оставило свой отпечаток на настроении "Зенита". В миг куда-то исчез тот бегущий "сине-бело-голубой" спринтер, который в первых трех матчах Лиги Европы с легкостью разобрал каждого из оппонентов. Игра питерцев оставляла желать лучшего в выездном матче с "Русенборгом", но все же главное было достигнуто. Лучший бомбардир команды Александр Кокорин своим голом на третьей компенсированной минуте принес российскому клубу один балл и, как следствие, путевку в еврокубковую весну.

Молдавский барьер "Локомотива"

Как не странно, но игра в Санкт-Петербурге на прошлых выходных отрицательным образом повлияла и на триумфатора того события. Но если "Зениту" все же удалось добыть такой нужный для себя результат в Норвегии, то "Локомотив" сенсационно в Москве уступил молдавскому "Шерифу".

Для "железнодорожников" все неплохо начиналось, ведь они усилиями Фарфана открыли счет. Правда, потом молдаване выдали ударную концовку первого тайма и начало второго, когда отличились Бадибанга и Брезовец. На этом и разошлись. После четвертого тура подопечные Семина опустились на третью строчку, но расклады в группе таковы, что каждая из команд еще может побороться за путевку в алей-офф Лиги Европы.

"Динамо" Киев в плей-офф

Киевское "Динамо" первым вышло в плей-офф Лиги Европы. Для того, чтобы обеспечить себе еврокубковую весну еще за два тура до конца группового раунда "бело-синим" необходима было только победа над "Янг Бойз" в Швейцарии. Вправду, мало верилось в викторию украинского клуба на поле "Стад де Сюисс", потому как в нынешнем сезоне команды уже трижды встречались и матч в Берне завершился победой "пчел", а две недели назад в Киеве была зафиксирована ничья.

Тем не менее, "Динамо" удалось порадовать собственных болельщиков результатом. Традиционно провалив первый тайм подопечные Хацкевича выдали неплохую игру в первой половине второго. Гол Виталия Буяльского на 70-й минуте стал единственным и победным в поединке. Таким образом, киевляне с 10 очками в активе по-прежнему возглавляют группу "В" и даже два поражения в оставшихся двух играх не заставят их опуститься ниже второй строчки.

"Герта" берет реванш у "Зари"

После сенсационной победы во Львове, "Заря" отправилась в Берлин в гости к "Герте". Для того, чтобы вернуться в борьбу немецкий клуб устраивала только победа, поэтому не удивительно, что ребята Паля Дардаи вышли на матч сверхмотивированными. Результат матча во многом предопределил быстрый гол "старой дамы", после которого хозяева стали чувствовать себя увереннее, а контратакующей "Заре" тяжело было справиться с воодушевленным соперником.

Великолепный матч провела молодая звезда немецкого футбола Дэви Зельке, оформивший дубль. После четвертого тура ситуация в группе "J" сложилась весьма любопытная. Расстановка сил остается прежней, но каждая из команд имеет шансы на выход из группы, причем с первого места.

"Милан" снова не смог забить АЕК

Для нынешнего "Милана" с Винченцо Монтеллой во главе каждая игра на вес золота. Именно поэтому, несмотря на лидерство в группе итальянский специалист, который уже давно висит на волоске вынужден выставлять, если не полностью основной состав, то очень к нему приближенный. Правда, ни в Милане в матче с греческим АЕК две недели назад, ни в Афинах "россонери" не посчастливилось забить гол. "Дьяволы", скорей всего, выйдут в еврокубковую весну, но с большой вероятностью к тому времени их пути с Монтеллой разойдутся.

Первая победа "Кельна"

Переживающий осень сложный период "Кельн" только во втором круге группового раунда Лиги Европы потихоньку начинает пробуждаться. После проигрыша в Беларуси от местного БАТЭ "козлы" жаждали взять реванш. Поединок вышел очень ярким, с семью забитыми мячами, пять из которых было забито в ворота Дениса Щербицкого.

Несмотря на то, что только сейчас немцы добывают первую победу в евротурнире, шанс выйти в плей-офф все еще есть. Ведь отставание от второй строчки, на которой располагается "Црвена Звезда" составляет всего два очка.

"Арсенал", "Лацио", "Стяуа" – путевка малой кровью

"Арсенал", "Лацио" и "Стяуа" после четвертого тура группового раунда Лиги Европы объединяет не только досрочный выход в плей-офф, но и то, каким образом он был добыт. Ради этого всем трем командам не довелось сильно стараться. Лондонский клуб резервным составом раскатал нулевую ничью с "Црвеной Звездой". Римляне лишь благодаря автоголу на третьей компенсированной минуте закрепили свою лидирующую позицию в квартете "К". Ну а румынам достаточно было сыграть дома вничью с израильским "Хапоэлем".

Патрис Эвра ударил болельщика

Давно как-то не было слышно о экс-капитане "Манчестер Юнайтед" Патрисе Эвра, который ныне защищает цвета французского "Марселя". И вот в четвертом туре ветеран напомнил о себе, вот только не на футбольном поле, а тем, что схлопотал красную карточку еще до начала матча. Дело все в том, что во время разминки Эвра услышал от фанатов оскорбления в свой адрес, после чего подбежал и ударил одного из болельщиков ногой в голову.

#VSCOM un truc de fou s'est passé entre des supporters semble-t-il Marseillais et des joueurs dont Evra ! Ça a tapé ! @OM_Officiel #TeamOM pic.twitter.com/C9Cozns6X4 — Karim Attab (@karimattab1) 2 ноября 2017 г.

Правда, "Марсель" не пострадал от беспрецедентного случая, потому как французского защитника не был в стартовом протоколе на матч, хоть сам поединок и проиграл португальской "Витории".

"Эвертон" достиг дна

"Эвертон", который еще не так давно ставил перед самой самые высокие цели, в том числе и в Лиге Европы сейчас является одной из худших команд не только в Премьер-Лиге, но и в евротурнире. "Ириски" в очередной раз проиграли, да еще и разгромно. На этот раз палачом мерсисайдцев выступил "Лион", на своем поле отправивший три "сухих" мяча в ворота Джордана Пикфорда.

Символическая сборная

Вратарь: Мариано Барбоза ("Вильярреал")

Защита: Антони Горосабель ("Реал Сосьедад"), Марвен Бодри ("Зюлте-Варегем"), Михаэль Люфтнер ("Копенгаген"), Максимилиан Миттельштедт ("Герта")

Полузащита: Зоран Тошич ("Партизан"), Серхио Каналес ("Реал Сосьедад"), Доминик Прокоп ("Аустрия"), Мемфис Депай ("Лион")

Нападение: Дэви Зельке ("Герта"), Михал Крменчик ("Виктория Пльзень")

Богдан Архипенко

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