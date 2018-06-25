Фиаско России в матче с Уругваем глазами московской фан-зоны

Сегодня состоится поединок между сборными России и Уругвая, а мы будем вести репортаж из Москвы.

В центре столицы постепенно собираются болельщики. В рабочий день превосходство у зарубежных фанатов.

Тут же к игре готовится Годин и компания.

С киевского вокзала каждые пять минут отправляются бесплатные шатлы на фан-зону.

Все больше болельщиков подтягивается к фан зоне.

Матч ТВ также следит за обстановкой.

Огромный официальный фан-шоп пользуется большой популярностью.

Панорама возле входа в фан зону.

Прекрасная атмосфера царит в фан-зоне.

Хоть где-то у аргентинцев хорошее настроение.

Реакция на первый гол Уругвая.

Реакция на второй гол уругвайцев.