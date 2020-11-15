Fichajes.net: "Зенит" следит за Лингардом

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Fichajes.net: "Зенит" следит за Лингардом

"Зенит" продолжает следить за хавбеком "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингардом, утверждает fichajes.net.

По данным источника, главный тренер английского клуба Уле Гуннар Сульшер не рассчитывает на 27-летнего футболиста. Лингард хочет выступать в сборной Англии, поэтому готов в зимнее трансферное окно сменить команду, чтобы получать больше игрового времени.

Ожидается, что "МЮ" может отдать игрока в аренду.

Помимо петербургского клуба в игроке также заинтересованы "Вест Хэм" и "Монако".

В сезоне-2020/21 полузащитник провел лишь 2 матча в составе "МЮ". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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