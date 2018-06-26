FIFA 18 включила в сборную второго тура ЧМ-2018 двух игроков сборной России

Теги россияартём дзюбамарио фернандес

FIFA 18 включила в сборную второго тура ЧМ-2018 двух игроков сборной России
Компания EA Sports опубликовала символическую сборную лучших игроков по итогам второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018.

Стоит отметить, что в нее вошли двое футболистов сборной России – защитник ЦСКА Марио Фернандес и нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

Также в команду включены: Кейлор Навас (Коста-Рика, "Реал"), Марсело (Бразилия, "Реал"), Виктор Мозес (Нигерия, "Челси"), Джон Стоунз (Англия, "Манчестер Сити"), Лука Модрич (Хорватия, "Реал"), Хамес Родригес (Колумбия, "Бавария"), Иван Ракитич (Хорватия, "Барселона"), Хуан Куадрадо (Колумбия, "Ювентус"), Джейси Лингард (Англия, "Манчестер Юнайтед"), Ахмед Муса (Нигерия, "Лестер"), Руй Патрисио (Португалия, "Спортинг"), Такаси Инуи (Япония, "Бетис"), Джердан Шакири (Швейцария, "Сток Сити"), Оливье Жиру (Франция, "Челси"), Хавьер Эрнандес (Мексика, "Вест Хэм").

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