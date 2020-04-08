FIFA 20 может удалить карточку Роналдиньо
Руководство компании EA Sports, которая выпускает футбольные симуляторы FIFA 20, может удалить из игры карточку бразильского нападающего Роналдиньо, сообщает ESPN.
Такое решение может быть принято в связи с арестом бразильца за то, что он пересек парагвайскую границу по поддельному паспорту. Настоящий паспорт у него отобрали в Бразилии из-за неуплаты штрафа из-за нанесения ущерба окружающей среде.
Ранее EA Sports удалила из игры карточку голландского нападающего Марко ван Бастена, который попал в скандал, использовав нацистскую фразу во время телевизионной трансляции.
Не пропустите: Роналдиньо выпустили из парагвайской тюрьмы. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 7 апреля
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