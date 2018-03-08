ФИФА: "Будем скучать по братьям Березуцким"

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ФИФА: "Будем скучать по братьям Березуцким"

ФИФА поблагодарила за игру российских защитников Алексея и Василия Березуцких, которые завершили выступления за сборную России.

"Провожаем из сборной России брата Лешу и брата Васю. Спасибо за все! Будем скучать", - говорится в твиттере ФИФА.

35-летний Василий Березуцкий провел за сборную России 101 матч и забил 5 голов. На счету 35-летнего Алексея Березуцкого 58 поединков.

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