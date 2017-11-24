ФИФА будет регулировать деятельность футбольных агентов
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что Международная федерация футбола будет регулировать деятельность агентов.
"Да, мы будем регулировать деятельность агентов. Мы должны сделать это, должны найти какое-то решение. Нам нужно сделать её прозрачной и чистой. У каждого, кто имеет работу, есть право зарабатывать деньги. Это очень правильно. Но это должно происходить в регулируемой среде. Мы должны регулировать это, потому что речь идёт об имидже футбола" - цитирует функционера Goal.com.
Не пропустите: Президент ФИФА анонсировал изменения в системе трансферов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" в Мадриде проэкзаменует "Малагу"
-
"Красный" Мерсисайд против "синего" Лондона: "Ливерпуль" принимает "Челси"
-
Непростой выезд: Гладбахская "Боруссия" готовится дать бой "Баварии"
-
На "Олд Траффорд" спустя четверть века: "Брайтон" погостит у "Манчестер Юнайтед"
-
Последний шанс Слуцкого? "Халл" сразится с пятой командой Чемпионшипа
Лента новостей
-
Марков стал автором первого хет-трика в текущем сезоне РФПЛ
-
"Болонья" – "Сампдория" - 3:0 (обзор)
-
"Болонья" вдесятером громит "Сампдорию"
-
Аллегри считает, что у "Ювентуса" нет кризиса
-
"Тосно" – "Арсенал Тула" - 3:2 (обзор)
-
"Рома" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"
-
Хет-трик Маркова принёс "Тосно" волевую победу над "Арсеналом"
-
"Барселона" в январе продаст трёх игроков: среди претендентов "на выход" шестеро
-
Роналду забил 16 голов "Малаге" в 16 матчах
-
Мойес близок к антирекорду АПЛ
-
"Милан" включился в борьбу за форварда "Селтика"
-
Клопп прокомментировал недовольство Конте календарём АПЛ
-
Глушаков будет доволен минимальной победой над "Зенитом"
-
"Урава Ред Даймондс" выиграла азиатскую Лигу Чемпионов
-
"Мариуполь" - "Ворскла" - 0:1 (обзор)
-
"Алавес" – "Эйбар" - 1:2 (обзор)
-
"Ворскла" в меньшинстве добыла победу над "Мариуполем"
-
Два удаления и гол на последних минутах: "Эйбар" взял верх над "Алавесом"
-
Стала известна заявка ЦСКА на матч с "Рубином"
-
Месси: "У нас с Роналду нет никаких отношений"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|12
|34
|2
|Манчестер Юнайтед
|12
|26
|3
|Челси
|12
|25
|4
|Тоттенхэм
|12
|23
|5
|Ливерпуль
|12
|22
|6
|Арсенал Лондон
|12
|22
|7
|Бернли
|12
|22
|8
|Уотфорд
|12
|18
|9
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|16
|10
|Хаддерсфилд Таун
|12
|15
|11
|Лестер Сити
|13
|14
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|14
|13
|Борнмут
|12
|13
|14
|Саутгемптон
|12
|13
|15
|Сток Сити
|12
|13
|16
|Эвертон
|12
|12
|17
|Вест Бромвич Альбион
|12
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|10
|19
|Суонси Сити
|12
|8
|20
|Кристал Пэлас
|12
|5