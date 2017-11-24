ФИФА будет регулировать деятельность футбольных агентов

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ФИФА будет регулировать деятельность футбольных агентов

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что Международная федерация футбола будет регулировать деятельность агентов.

"Да, мы будем регулировать деятельность агентов. Мы должны сделать это, должны найти какое-то решение. Нам нужно сделать её прозрачной и чистой. У каждого, кто имеет работу, есть право зарабатывать деньги. Это очень правильно. Но это должно происходить в регулируемой среде. Мы должны регулировать это, потому что речь идёт об имидже футбола" - цитирует функционера Goal.com.

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