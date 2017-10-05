ФИФА дисквалифицировала Луческу на один матч
Международная федерация футбола дисквалифицировала главного тренера сборной Турции Мирчу Луческу на один матч, сообщает Habertürk.
По информации источника, ФИФА наказала румынского специалиста за споры с арбитром во время матча квалификации ЧМ-2018 против Украины. Тогда наставник подбежал к испанскому судье Давиду Борбалану со смартфоном и пытался показать видеоповторы спорных моментов.
Таким образом, Луческу пропустит матч сборной Турции против Исландии.
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