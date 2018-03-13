ФИФА: "Греции грозят серьезные санкции, вплоть до приостановления деятельности в качестве члена нашей организации"



ФИФА подтвердила, что может отстранить Федерацию футбола Греции от участия в международных соревнованиях.

"Комитет ФИФА, отвечающий за мониторинг Греческой федерации футбола, решительно осуждает недавние инциденты в Греции и настоятельно призывает всех немедленно принять меры, чтобы положить конец неприемлемой ситуации, которая возникла в греческом футболе.

Неспособность компетентных органов принять надлежащие меры для искоренения всех видов насилия для того, чтобы гарантировать бесперебойную работу национальных соревнований, вынудит ФИФА передать дело в Комитет ассоциаций членов ФИФА, подотчётный Совету ФИФА, для рассмотрения и возможных санкций, предусмотренных в уставе ФИФА, включая приостановление деятельности ассоциации-члена", - сообщили в ФИФА российским СМИ.

Напомним, что несколько дней назад российский владелец ПАОК Иван Саввиди выбежал на поле с пистолетом в матче чемпионата Греции.

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