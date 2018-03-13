ФИФА: "Греции грозят серьезные санкции, вплоть до приостановления деятельности в качестве члена нашей организации"

Теги фифагрецияпаок

ФИФА: "Греции грозят серьезные санкции, вплоть до приостановления деятельности в качестве члена нашей организации"
ФИФА подтвердила, что может отстранить Федерацию футбола Греции от участия в международных соревнованиях.

"Комитет ФИФА, отвечающий за мониторинг Греческой федерации футбола, решительно осуждает недавние инциденты в Греции и настоятельно призывает всех немедленно принять меры, чтобы положить конец неприемлемой ситуации, которая возникла в греческом футболе.

Неспособность компетентных органов принять надлежащие меры для искоренения всех видов насилия для того, чтобы гарантировать бесперебойную работу национальных соревнований, вынудит ФИФА передать дело в Комитет ассоциаций членов ФИФА, подотчётный Совету ФИФА, для рассмотрения и возможных санкций, предусмотренных в уставе ФИФА, включая приостановление деятельности ассоциации-члена", - сообщили в ФИФА российским СМИ.

Напомним, что несколько дней назад российский владелец ПАОК Иван Саввиди выбежал на поле с пистолетом в матче чемпионата Греции.

Не пропустите: В Греции отменили матчи национального Кубка. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Закрепить лидерские позиции: "Ювентус" принимает "Аталанту"

Закрепить лидерские позиции: "Ювентус" принимает "Аталанту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Тоттенхэм 30 61
4 Ливерпуль 30 60
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 30 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов