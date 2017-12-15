ФИФА грозит Испании отстранением от ЧМ-2018

Сборная Испании может быть отстранена от участия в Чемпионате Мира 2018 года.

Как сообщает Football Espana, ФИФА грозит санкциями испанским властям за вмешательство в выборы президента местной федерации футбола, что запрещено правилами организации.

Если в ближайшее время эта проблема не будет решена, то "Фурия Роха" не сыграет на мундиале в России.

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