ФИФА хочет отстранить сборные России от всех международных соревнований
ФИФА может усилить санкции в отношении российского футбола, пишет Reuters.
По информации источника, сборные России хотят отстранить от всех международных соревнований.
Сообщается, что сейчас ФИФА ведёт консультации с УЕФА по поводу ограничительных мер.
Напомним, что на 24 марта у россиян запланирован стыковой матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Польши. Поляки уже заявили, что не будут участвовать в этой игре.
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