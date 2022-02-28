ФИФА хочет отстранить сборные России от всех международных соревнований

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ФИФА хочет отстранить сборные России от всех международных соревнований

ФИФА может усилить санкции в отношении российского футбола, пишет Reuters.

По информации источника, сборные России хотят отстранить от всех международных соревнований.

Сообщается, что сейчас ФИФА ведёт консультации с УЕФА по поводу ограничительных мер.

Напомним, что на 24 марта у россиян запланирован стыковой матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Польши. Поляки уже заявили, что не будут участвовать в этой игре.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Правильно. Пока не вернут все оккупированные земли Украине, пусть сидят в Обнуляндии!

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