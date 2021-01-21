ФИФА и УЕФА введут запрет для клубов Суперлиги участвовать в турнирах под своей эгидой

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ФИФА и УЕФА введут запрет для клубов Суперлиги участвовать в турнирах под своей эгидойФИФА, УЕФА и 5 других континентальных конфедераций сделали официальное заявление касательно идеи создания европейской Суперлиги.

"В свете недавних слухов в СМИ о создании закрытой европейской "Суперлиги" некоторыми европейскими клубами, ФИФА и шесть конфедераций (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC и UEFA) еще раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, такое соревнование не будет признано ни ФИФА, ни соответствующей конфедерацией. Таким образом, любому клубу или игроку, принимающим участие в таком соревновании, будет отказано в допуске до соревнований, организованных ФИФА или их соответствующей конфедерацией.

Согласно уставу ФИФА и конфедераций, все соревнования должны быть организованы или признаны соответствующими органами на их соответствующем уровне, ФИФА на глобальном уровне и конфедерациями на континентальном уровне. В этом отношении конфедерации признают Клубный чемпионат мира ФИФА в его нынешнем и новом формате как единственное всемирное клубное соревнование, в то время как ФИФА признает клубные соревнования, организованные конфедерациями, как единственные клубные континентальные соревнования.

Универсальные принципы спортивных достижений, солидарности, продвижения и понижения, а также субсидиарности являются фундаментом футбольной пирамиды, которая обеспечивает глобальный успех футбола, и как таковые закреплены в уставах ФИФА и конфедераций. Благодаря этим принципам футбол имеет долгую и успешную историю. Участие в глобальных и континентальных соревнованиях всегда нужно выигрывать на поле", - говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА.

Свои подписи поставили:

Джанни Инфантино - президент ФИФА
Шейх Салман бин Эбрахим Аль Халифа - Президент AFC
Констан Омари - исполняющий обязанности президента CAF
Витторио Монтальяни - президент Concacaf
Алехандро Домингес - Президент КОНМЕБОЛ
Ламберт Малток - президент OFC
Александр Чеферин - президент УЕФА

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