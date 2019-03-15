ФИФА изменила формат клубного чемпионата мира
Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация приняла решение об изменении формата клубного чемпионата мира.
По словам Инфантино, теперь в клубном чемпионате мира будут принимать участие 24 клуба. Изменения вступят в силу с 2021 года.
Напомним, что согласно новому формату турнир будет проходить летом раз в четыре года. Клубы поделят на восемь групп, из которых в плей-офф выйдут по одной команде.
Отметим, что 12 из 24 мест займут европейские команды.
Читайте также: СМИ: Катар заплатил фантастическую сумму ФИФА, чтобы получить ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Стало известно, когда ФИФА примет решение об увеличении числа сборных на ЧМ-2022
-
УЕФА представил символическую сборную недели Лиги Европы
-
Роналду - вишенка на торте "Ювентуса": один из лидеров "Аякса" высказался о сопернике по 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
ФИФА изменила формат клубного чемпионата мира
-
"Арсенал" нацелился на голкипера "Бернли"
-
Голкипер "Порту" продлит контракт с клубом
-
Маротта ярко высказался о результатах "Интера"
-
Экс-тренер "Локомотива" может стать главным тренером "Енисея"
-
Мончи может вернуться в "Севилью"
-
Игрок "Интера" может перейти в "Ювентус" этим летом
-
Президент "Наполи" прокомментировал информацию о продаже Инсинье
-
Стали известны составы на матч между "Анжи" и "Крыльями Советов"
-
Бразильский защитник ПСЖ получит французское гражданство
-
"Реал" готов продать полузащитника Родригеса
-
"Реал" планирует приобрести игрока "Лиона"
-
Назван лучший гол по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
-
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
-
ПСЖ предложит Тухелю новый контракт
-
Бонуччи: "Сможем подарить фанатам больше невероятных вечеров, как было с "Атлетико"
-
Карерра высказался о будущем матче "Спартака" с "Зенитом"