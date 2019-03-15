ФИФА изменила формат клубного чемпионата мира

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ФИФА изменила формат клубного чемпионата мира

Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация приняла решение об изменении формата клубного чемпионата мира.

По словам Инфантино, теперь в клубном чемпионате мира будут принимать участие 24 клуба. Изменения вступят в силу с 2021 года.

Напомним, что согласно новому формату турнир будет проходить летом раз в четыре года. Клубы поделят на восемь групп, из которых в плей-офф выйдут по одной команде.

Отметим, что 12 из 24 мест займут европейские команды.

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