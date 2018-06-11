ФИФА изменила систему начисления очков в рейтинге сборных

ФИФА приняла решение об изменении системы составления рейтинга национальных сборных, сообщает официальный сайт организации.

Теперь за победу в товарищеском матче команде будет начисляться пять очков, а за официальный - 60. Также не будет использоваться континентальный коэффициент. В данный момент за матчи со сборными из Европы и Южной Америки начисляется больше очков, чем с командами из Африки, Северной и Центральной Америки, Азии и Океании.

Новая система будет внедрена с июля.

Не пропустите: Для поднятия боевого духа: база сборной Аргентина украшена в воинственном стиле. | http://soccernews.ru