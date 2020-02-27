ФИФА изменит систему трансферов в мировом футболе
Международная федерация футбола (ФИФА) изменит систему трансферов в мировом футболе, сообщает официальный сайт организации.
Со следующего сезона клубы смогут производить не более восьми международных арендных сделок. Данное ограничение введено для игроков старше 22 лет.
На заседании футбольного комитета ФИФА данные изменения были утверждены.
Благодаря реформе в ФИФА надеются ограничить число аренд, которые многие клубы используют, чтобы обойти правила финансового фэйр-плей.
Не пропустите: Опубликована символическая сборная недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
главное
-
Шомуродов хочет покинуть "Ростов"
-
Опубликована символическая сборная недели в Лиге Чемпионов
-
В Италии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом профессионального футболиста
-
Ибрагимович поставил условие "Милану" для продления контракта
-
Официально: "Уральские авиалинии" - новый спонсор "Спартака"
Лента новостей
-
ФИФА изменит систему трансферов в мировом футболе
-
Семак получил в подарок от жены веганскую дубленку
-
Цорн рассказал о ситуации с соблюдением "Спартаком" правил финансового фейр-плей
-
"Дженоа" отправила защитника тренироваться индивидуально из-за коронавируса
-
2
"Реал" намерен обжаловать удаление Рамоса в матче с "Манчестер Сити"
-
Тарасов успешно перенёс операцию в связи с переломом ноги
-
Шомуродов хочет покинуть "Ростов"
-
Джикия высказался о работе Карреры в АЕКе
-
1
В Испании хотят отменить правило, благодаря которому "Барселона" купила Брейтуэйта вне траснферного окна
-
1
Де Брюйне рассказал, кто был его кумиром в детстве
-
Венгерский "Гонвед" из-за короновируса отстранил тренера от работы
-
ОМОН готовится к матчу "Спартак" - ЦСКА
-
Джикия: "Иностранному тренеру тяжело ощутить спартаковский дух"
-
Матч Лиги Европы перенесли из-за штормового предупреждения
-
2
Кулибали намекнул, где продолжит карьеру
-
Опубликована символическая сборная недели в Лиге Чемпионов
-
2
В "Реале" недовольны решением арбитра засчитать гол Жезуса в матче ЛЧ
-
В Италии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом профессионального футболиста
-
Вернер получил предложения от двух европейских грандов
-
Семак поделился ожиданиями от матча с "Локомотивом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18