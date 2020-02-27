Международная федерация футбола (ФИФА) изменит систему трансферов в мировом футболе, сообщает официальный сайт организации.

Со следующего сезона клубы смогут производить не более восьми международных арендных сделок. Данное ограничение введено для игроков старше 22 лет.

На заседании футбольного комитета ФИФА данные изменения были утверждены.

Благодаря реформе в ФИФА надеются ограничить число аренд, которые многие клубы используют, чтобы обойти правила финансового фэйр-плей.

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