ФИФА может изменить формат перерывов на матчи сборных

Международная федерация футбола рассматривает вариант с изменением формата перерывов на матчи сборных, сообщает BBC.

ФИФА предлагает сократить количество международных пауз по ходу сезона, но сделать их длительнее.

Отметим, что сейчас сезон прерывается на матчи сборных четыре раза по две недели.

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