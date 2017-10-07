ФИФА может изменить формат перерывов на матчи сборных
Международная федерация футбола рассматривает вариант с изменением формата перерывов на матчи сборных, сообщает BBC.
ФИФА предлагает сократить количество международных пауз по ходу сезона, но сделать их длительнее.
Отметим, что сейчас сезон прерывается на матчи сборных четыре раза по две недели.
Не пропустите: Катар может лишиться права на проведение ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Никаких экспериментов: Росcия против Южной Кореи
-
Неудобные болгары: Франция отправляется в Софию за победой
-
Совершить подвиг: Беларусь попытается оставить Нидерланды за бортом чемпионата мира
-
Украина дожимает Косово и сохраняет шансы на завоевание путевки на Мундиаль
-
Великолепный Иско и освистанный Пике: испанцы разделались со сборной Албании
Лента новостей
-
Чачич: "Сможем исправить ситуацию в матче против Украины"
-
Победить сильнейших: сборная Боснии принимает бельгийцев
-
Никаких экспериментов: Росcия против Южной Кореи
-
Неудобные болгары: Франция отправляется в Софию за победой
-
Вентура: "У сборной Италии просто не было сил, поэтому такой результат"
-
Кравец пропустит матч против Хорватии
-
Совершить подвиг: Беларусь попытается оставить Нидерланды за бортом чемпионата мира
-
Лихтенштейн – Израиль - 0:1, Хорватия – Финляндия - 1:1 (обзоры)
-
Австрия – Сербия - 3:2, Ирландия – Молдова - 2:0 (обзоры)
-
Шевченко прокомментировал победу над Косово
-
Представители ПСЖ и УЕФА провели встречу для обсуждения правил ФФП
-
ФИФА может изменить формат перерывов на матчи сборных
-
Италия – Македония - 1:1 (обзор)
-
Косово – Украина - 0:2 (обзор)
-
"Бавария" заплатила почти два миллиона евро за экс-ассистента Хайнкеса
-
Испания – Албания - 0:3 (обзор)
-
Турция – Исландия - 0:3 (обзор)
-
Квалификация ЧМ-2018: Израиль в гостях одолел Лихтенштейн, Хорватия потеряла очки в матче с Финляндией
-
Австрия и Ирландия побеждают в квалификации ЧМ-2018
-
Досадная осечка: сборная Италии дома не сумела обыграть Македонию
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|8
|17
|2
|Швеция
|8
|16
|3
|Нидерланды
|8
|13
|4
|Болгария
|8
|12
|5
|Люксембург
|8
|5
|6
|Беларусь
|8
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|8
|24
|2
|Португалия
|8
|21
|3
|Венгрия
|8
|10
|4
|Фарерские острова
|8
|8
|5
|Андорра
|8
|4
|6
|Латвия
|8
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|9
|27
|2
|Северная Ирландия
|9
|19
|3
|Чехия
|9
|12
|4
|Норвегия
|9
|10
|5
|Азербайджан
|9
|10
|6
|Сан-Марино
|9
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|9
|18
|2
|Уэльс
|9
|17
|3
|Ирландия
|9
|16
|4
|Австрия
|9
|12
|5
|Грузия
|9
|5
|6
|Молдова
|9
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|9
|22
|2
|Дания
|9
|19
|3
|Черногория
|9
|16
|4
|Румыния
|9
|12
|5
|Армения
|9
|6
|6
|Казахстан
|9
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|9
|23
|2
|Шотландия
|9
|17
|3
|Словакия
|9
|15
|4
|Словения
|9
|14
|5
|Литва
|9
|6
|6
|Мальта
|9
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|9
|25
|2
|Италия
|8
|19
|3
|Албания
|9
|13
|4
|Израиль
|8
|9
|5
|Македония
|8
|7
|6
|Лихтенштейн
|8
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|8
|22
|2
|Босния и Герцеговина
|8
|14
|3
|Греция
|8
|13
|4
|Кипр
|8
|10
|5
|Эстония
|8
|8
|6
|Гибралтар
|8
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|9
|19
|2
|Хорватия
|8
|16
|3
|Украина
|8
|14
|4
|Турция
|9
|14
|5
|Финляндия
|8
|7
|6
|Косово
|8
|1