ФИФА может изменить формулу подсчёта рейтинга сборных

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ФИФА может изменить формулу подсчёта рейтинга сборных

ФИФА может изменить формулу подсчёта рейтинга национальных сборных. Этот вопрос будет подниматься на заседании совета организации, который состоится 13 июня в Москве.

В ФИФА задумались о реформе рейтинга сборных, поскольку нынешний формат не отображает реальную силу команд.

Напомним, что сборная России в рейтинге ФИФА занимает 66-е место.

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