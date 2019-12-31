ФИФА может изменить правило определения офсайда

В скором времени в правило определения офсайда могут внести революционные изменения, сообщает The Times.

По сведениям издания, в ФИФА обеспокоены недовольством системой VAR из-за спорных эпизодов, в частности, с положением вне игры.

Чтобы упростить работу арбитрам и успокоить споры в футбольной общественности, предлагается так называемые "миллиметровые" офсайды не фиксировать.

То есть если между последним игроком обороны и атакующим футболистом нет очевидного просвета, то лайнсмену не стоит поднимать флажок.

Данную реформу должны рассмотреть уже в феврале на собрании Международного совета футбольных ассоциаций.

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