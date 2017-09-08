ФИФА может наказать Алли за жест со средним пальцем
Международная федерация футбола ФИФА открыла дисциплинарное дело против полузащитника сборной Англии Деле Алли, сообщает BBC.
По сведениям издания, ФИФА проведет расследование эпизода из матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 между Англией и Словакией (2:1).
В том поединке Алли показал средний палец. Впрочем, по его словам, жест был адресован его партнеру по команде Кайлу Уокеру, а не главному арбитру.
Не пропустите: Уокер ответил Алли на показанный им средний палец. | http://soccernews.ru
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