ФИФА может разрешить участникам ЧМ-2022 расширить заявку до 26 футболистов
ФИФА рассмотрит вариант с увеличением заявок сборных на ЧМ-2022.
Как сообщает журналист Саймон Эванс, возможен вариант с расширением заявки с 23 до 26 футболистов.
Отмечается, что ФИФА объявит свое решение после консультаций с главными тренерами сборных.
Напомним, что на Евро-2020 заявка состояла из 26 футболистов. На последнем Кубке Америки можно было заявить 28 игроков.
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|Египет
|3
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|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
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|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
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|Марокко
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|1
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|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
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|3
|Перу
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|Группа D
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|О
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|Группа E
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|Бразилия
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|2
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|3
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|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
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|4
|4
|Польша
|3
|3