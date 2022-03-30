ФИФА может разрешить участникам ЧМ-2022 расширить заявку до 26 футболистов

ФИФА рассмотрит вариант с увеличением заявок сборных на ЧМ-2022.

Как сообщает журналист Саймон Эванс, возможен вариант с расширением заявки с 23 до 26 футболистов.

Отмечается, что ФИФА объявит свое решение после консультаций с главными тренерами сборных.

Напомним, что на Евро-2020 заявка состояла из 26 футболистов. На последнем Кубке Америки можно было заявить 28 игроков.

Читайте также: Стал известен состав первой корзины для жеребьевки группового этапа ЧМ-2022. | http://soccernews.ru