ФИФА может серьезно наказать "Челси"

ФИФА может запретить "Челси" покупать новых игроков.

Это может произойти из-за того, что лондонский клуб совершал трансферы несовершеннолетних игроков.

По правилам клубы могут покупать иностранцев только при осуществлении трансфера или их эмиграции по нефутбольным причинам.

В "Челси" не согласны с обвинениями и уверяют что футболистов приглашали на просмотры, а соглашения не были рассчитаны на длительные сроки.

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