ФИФА может создать новый турнир для сборных



Президент ФИФА Джанни Инфантино подал идею о создании нового турнира для национальных сборных, сообщает AS.

По сведениям издания, в турнире планируется участие восьми сборных и он будет проводиться раз в два года. На данный момент неизвестно, по каким критериям команды будут отбираться для участия в турнире, который получит название Final 8 ("Финальная восьмёрка").

Новый турнир может получить старт в 2021 году.

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