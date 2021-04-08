ФИФА может внедрить систему автоматического определения офсайда на ЧМ-2022
Фото: сайт ФИФА
Экс-наставник "Арсенала", глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер заявил, что ФИФА может внедрить систему автоматического определения офсайда на чемпионате мира в Катаре.
"Считаю, что система автоматического определения офсайда будет готова к 2022 году. "Автоматическое" в данном случае означает, что лайнсмену напрямую идет сигнал, линейный судья видит на своих часах красный цвет и понимает, был офсайд или нет.
Сейчас часто бывают моменты, когда игроки ждут, чтобы понять, был офсайд или нет. В среднем на это тратится около 70 секунд, иногда 80 секунд, иногда даже больше.
Это очень важно, поскольку мы часто можем наблюдать картину, когда празднования отменяются из-за незначительных ситуаций. Поэтому я считаю, что это очень важный шаг.
В полуавтоматической системе сигнал сначала поступает к ВАР, который сигнализирует лайнсмену. Я настаиваю на автоматической системе, чтобы сигнал шел напрямую к лайнсмену", – сказал Венгер.
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