ФИФА может внедрить систему автоматического определения офсайда на ЧМ-2022

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Экс-наставник "Арсенала", глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер заявил, что ФИФА может внедрить систему автоматического определения офсайда на чемпионате мира в Катаре.

"Считаю, что система автоматического определения офсайда будет готова к 2022 году. "Автоматическое" в данном случае означает, что лайнсмену напрямую идет сигнал, линейный судья видит на своих часах красный цвет и понимает, был офсайд или нет.

Сейчас часто бывают моменты, когда игроки ждут, чтобы понять, был офсайд или нет. В среднем на это тратится около 70 секунд, иногда 80 секунд, иногда даже больше.

Это очень важно, поскольку мы часто можем наблюдать картину, когда празднования отменяются из-за незначительных ситуаций. Поэтому я считаю, что это очень важный шаг.

В полуавтоматической системе сигнал сначала поступает к ВАР, который сигнализирует лайнсмену. Я настаиваю на автоматической системе, чтобы сигнал шел напрямую к лайнсмену", – сказал Венгер.