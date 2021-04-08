ФИФА может внедрить систему автоматического определения офсайда на ЧМ-2022

Теги фифаарсен венгер

ФИФА может внедрить систему автоматического определения офсайда на ЧМ-2022Фото: сайт ФИФА 
Экс-наставник "Арсенала", глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер заявил, что ФИФА может внедрить систему автоматического определения офсайда на чемпионате мира в Катаре.

"Считаю, что система автоматического определения офсайда будет готова к 2022 году. "Автоматическое" в данном случае означает, что лайнсмену напрямую идет сигнал, линейный судья видит на своих часах красный цвет и понимает, был офсайд или нет.

Сейчас часто бывают моменты, когда игроки ждут, чтобы понять, был офсайд или нет. В среднем на это тратится около 70 секунд, иногда 80 секунд, иногда даже больше.

Это очень важно, поскольку мы часто можем наблюдать картину, когда празднования отменяются из-за незначительных ситуаций. Поэтому я считаю, что это очень важный шаг.

В полуавтоматической системе сигнал сначала поступает к ВАР, который сигнализирует лайнсмену. Я настаиваю на автоматической системе, чтобы сигнал шел напрямую к лайнсмену", – сказал Венгер.

Читать также: Президент "Наполи", как и Гвардиола считает, что УЕФА и ФИФА убивают футболистов | http://soccernews.ru

��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА записал песню и снял клип в честь 35-летия Акинфеева (видео)

ЦСКА записал песню и снял клип в честь 35-летия Акинфеева (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов