ФИФА может ввести новые правила для футбольных агентов

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ФИФА может ввести новые правила для футбольных агентовФИФА разрабатывает новое правило для трансферов, согласно которому агенты смогут получать не более 6% комиссионных от общей суммы любого трансфера, сообщает издание Marca.

По информации источника, согласно новому правилу, клуб должен будет заплатить комиссионные ФИФА, которая, в свою очередь, распределит сумму между агентами и посредниками. 

Отмечается, что организация планирует ввести новое правило в силу уже с 1 июля 2022 года.

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