ФИФА на официальном сайте опубликовала имена претендентов на премию Пушкаша
Стало известно, кто попал в тройку претендентов, которые поборются за премию Ференца Пушкаша.
Ими стали Лионель Месси ("Барселона"), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт") и Даниэль Цори ("МОЛ Види").
В 2018 году премию получил форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах. Тогда он опередил Роналду, играющего на тот момент в "Реале" и Джорджиана де Арраскаэту из "Фламенго".
Ранее стали известно, кто претенденты за звание игрока года по версии ФИФА.
Премия Пушкаша вручается футболисту, забившему самый красивый гол по итогам года.
Не пропустите: Роналду отказался носить значок лучшего игрока Серии А, чтобы не ставить себя выше партнёров по "Ювентусу"| http://soccernews.ru
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ФИФА определила тройку финалистов на звание лучшего тренера 2019 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0