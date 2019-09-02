ФИФА на официальном сайте опубликовала имена претендентов на премию Пушкаша

Стало известно, кто попал в тройку претендентов, которые поборются за премию Ференца Пушкаша.

Ими стали Лионель Месси ("Барселона"), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт") и Даниэль Цори ("МОЛ Види").

В 2018 году премию получил форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах. Тогда он опередил Роналду, играющего на тот момент в "Реале" и Джорджиана де Арраскаэту из "Фламенго".

Ранее стали известно, кто претенденты за звание игрока года по версии ФИФА.

Премия Пушкаша вручается футболисту, забившему самый красивый гол по итогам года.

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