ФИФА начала расследование по факту оскорбления Нойера

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ФИФА начала расследование по факту оскорбления Нойера

ФИФА начала расследование по факту оскорбления вратаря сборной Германии Мануэля Нойера, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, международная федерация футбола обратила внимание на выкрики болельщиков сборной Мексики в адрес голкипера "Бундестим".

Фанаты "зелёных" скандировали слово "puto", что переводится как "бл*дь".

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