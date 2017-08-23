ФИФА начала рассмотрение иска Неймара против "Барселоны"

Международная федерация футбола начала рассмотрение иска вингера французского ПСЖ Неймара против каталонской "Барселоны".

Как информирует Sky Sports, бразилец требует от своего бывшего клуба выплаты своему отцу бонуса лояльности в размере 26-ти миллионов евро за то, что он, согласно контракту, не покинул клуб до 1-го августа текущего года. В ФИФА уже подтвердили, что начали собственное расследование в отношении жалобы, поданной Неймаром.

Напомним, "Барселона" объяснила свою позицию по спору с Неймаром. | soccernews.ru