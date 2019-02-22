ФИФА наказала "Челси" запретом на трансферы

ФИФА ввела санкции против лондонского "Челси" за нарушение правил трансферов игроков в возрасте до 18 лет.

Как сообщает официальный сайт организации, английскому клубу запрещена регистрация новичков летом 2019-го и в январе 2020 года.

Кроме того, "Челси" был оштрафован на 600 тысяч швейцарских франков (около 529 тыс евро).

"Синим" предоставлен срок в 90 дней для урегулирования ситуации с трансферами несовершеннолетних футболистов.

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