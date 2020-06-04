ФИФА наказала "Рубин" трансферным баном
"Рубину" запрещено регистрировать новичков. Такое наказание клуб получил от ФИФА за долг перед словенской "Олимпией".
Сообщается, что казанцы отказываются платить неустойку за несвоевременную оплату трансфера защитника Филипа Уремовича.
Хорватский центрбек перебрался в "Рубин" в июне 2018 года за 1 миллион евро.
В составе российской команды Уремович сыграл 45 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
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